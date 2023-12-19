İzmir'de 5 katlı binada yangın
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken bir kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Atatürk Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatıda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çıkan yoğun dumandan etkilenen bina sakinlerinden bir kişi Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. (İLKHA)