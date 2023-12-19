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Yerel İzmir'de 42 metrelik su kuyusuna düşen köpeği...
Yerel

İzmir'de 42 metrelik su kuyusuna düşen köpeği...

Yeniakit Publisher
2023-12-19 13:26:00 -
İzmir'de 42 metrelik su kuyusuna düşen köpeği...

İzmir'in Bayındır ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Güney Bölge Birinci Posta Amirliği ekipleri, Yakapınar mevkisindeki su kuyusuna bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kuyu derinliğini belirlemek için lazer metreyle ölçüm yaptı. Kuyunun 42 metre olduğu tespit edildi. Oksijen tüpü ve iple kuyuya inen itfaiye personeli, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda "Pamuk" isimli köpeği kuyudan çıkardı.

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