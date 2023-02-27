  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...

Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...

ABD'de vurup düşürülmüştü, cismin henüz gizemi çözülmedi! Japonlarda buldu! Gelen UFO mu?

İslam Memiş'ten dikkat çeken ifadeler: Gram altın bedava

Gölcük depreminde enkazdan kurtuldu... Kahramanmaraş'ta afetzedelerin imdadına koştu

Adalet Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de ürün ve kirada fahiş fiyata hapis geliyor diyerek duyurdu! O açıklaması

Ali Koç'tan büyük riyakarlık! Bu kadarına da pes doğrusu...

Adıyaman'da konuşan Erdoğan: Sizden helallik istiyorum

Malatya'daki depremin ardından Ahmet Ercan'dan hayati uyarı!

Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı! Dolar mı? Altın mı? Flaş açıklama...
Gündem İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 20:20:00 -
İzmir'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar açıklarında 24 Şubat günü saat 04.00'te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

25 Şubat günü saat 02.00’de ise Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23