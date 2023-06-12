İzmir'de 156 gözaltı!
İzmir merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 28 Mayıs-10 Haziran arasında 109 operasyon düzenledi.
Yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucu tespit edilen 156 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 28 hassas terazi, 25 tabanca, 5 tüfek, 395 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 109 bin 744 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 156 şüpheliden 83'ü tutuklandı. (İLKHA)
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