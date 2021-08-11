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Gündem İzmir'de 1 yaşındaki bebeğe traktör çarptı
Gündem

İzmir'de 1 yaşındaki bebeğe traktör çarptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün çarptığı bebek yaşamını yitirdi. ​​​​

Yeniakit Publisher
2021-08-11 03:43:00 -
İzmir'de 1 yaşındaki bebeğe traktör çarptı

Emirli Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinası bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Himeydi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü İ.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muhammed Himeydi'nin cansız bedeni olay yerinde savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ​​​​​​

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