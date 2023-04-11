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Yerel İzmir ve Muğla açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği
Yerel

İzmir ve Muğla açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:47:00 -
İzmir ve Muğla açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 92 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında rahatsızlanan 1 şahsın ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)

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