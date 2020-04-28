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Ekonomi

İzmir ve Manisa'da Kovid-19'a rağmen kiraz hasadı sürüyor

2020-04-28 11:02:11 -
İzmir ve Manisa'da Kovid-19'a rağmen kiraz hasadı sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da, hasadına bir süre önce başlanan kirazda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine özen gösteriliyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Kemalpaşa'nın yanı sıra Manisa'da kiraz hasadı devam ediyor. Büyük çoğunluğu ihraç edilen kirazları toplayan işçiler, maske takarak Kovid-19 tedbirlerine de uydu.

Sosyal mesafeyi de ayarlayan işçilerin sabah erken saatte başlayan kiraz mesaisi akşama kadar devam ediyor.

- "Çiftçi kazanırsa herkes kazanır"

Manisa Sancaklıbozköy'de kiraz üreticiliği yapan Hamza Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 senedir kiraz işiyle uğraştığını, bu sene hem kalite hem de verim olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Fiyatların da şu anda iyi olduğunu kaydeden Semiz, "Çiftçi kazanırsa herkes kazanır." dedi.

Kovid-19 salgınına karşı her türlü önlemi aldıklarını maske ve eldiven kullanımına dikkat ettiklerini belirten Semiz, "Hepimiz beraber bunun önlemini almamız lazım. Almazsak sıkıntı olur bizim için de. Malımızı satamayız." diye konuştu.

Bölgedeki kiraz fiyatından memnun olduklarını ve hasadın 10 Haziran'a kadar devam edeceğini bildiren Semiz, kirazlarının aromasının yüksek olduğunu ve herhangi bir kalıntı ilaç kullanılmadığını sözlerine ekledi.


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