İzmir Uluslararası Doğal Taş Fuarı dijital ortamda düzenlenecek

İZMİR (AA) - Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen üç organizasyonundan biri olarak gösterilen MARBLE - İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl dijital çözümlere uygun olarak düzenleneceği bildirildi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 26'ncı kez gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ertelenen fuar, eylül ya da ekim ayında dijital ortamda, 27'inci fuar da Fuarİzmir'de fiziki olarak 24-27 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fuarı organize eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'ın Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Küresel Fuarcılık Örgütü (UFI) ile süreci değerlendirdiklerini ve kısa süre içerisinde fuarlarının tamamında dijital dönüşümü planladıklarını ifade etti.

Salgın sonrası ticaret metotlarında ve küresel tedarik zincirinde dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Alıcı, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın yeni normale adaptasyonu için tüm yeni nesil ticaret faaliyetlerine dahil olmak durumundayız. Ne mutlu ki bizler bu pandemi sürecini ticari anlamda bir avantaja çevirecek altyapımızı hazırlamaya başladık. Geldiğimiz noktada İZFAŞ dijital fuarcılıkta da öncü oldu. 2021 yılı başına kadar doğal taş sektörü de dahil olmak üzere 7 önemli online fuar ve B2B alım heyeti organizasyonu planladığımızı sizlere ilan etmek isterim. Eylül sonu veya ekim ayında doğal taş sektörünü dünya ile dijital ortamda buluşturmak bizim planımız."

Fuarın gelecekte daha etkin ziyaretçi ve alım heyeti çekmesi için dünya genelinde temsil ofisleri açtıklarına işaret eden Alıcı, "İlk temsilcilik ofisimiz Moskova-Rusya'da işler hale geldi bile. Bunun yanında Çin, ABD, Almanya ve Brüksel'de İZFAŞ olarak yer alacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de MARBLE Fuarı'nı yarı yolda bırakmayacaklarını belirterek, "Dijital fuarcılığı Türkiye'de ilk uygulama örneği olarak ortaya koyduk. MARBLE fuarımız için de benzer enstrümanları daha güçlü bir biçimde kullanabilecek durumdayız" açıklamasında bulundu.





