İzmir son dakika deprem haberleri

Cuma günü saatler 14.51’i gösterdiğinde Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de meydana gelen deprem İzmir’de Bayraklı Adalet mahallesinde bulunan Barış Sitesinde, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey apartmanı ile Erbek Apartmanının enkazından vatandaşları çıkartmak için kurtarma ekipleri canla başla çalışmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, ''28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. demişti.

İzmir depremi son durum ne?

Gelen son dakika haberlerine göre AFAD, İzmir'deki depremle ilgili son bilgileri paylaştı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 22.15 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olan, 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Açıklamada, biri boğulma sonucu, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz." dedi.