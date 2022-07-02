  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yerel İzmir sahillerinde yosun tabakası oluştu
Yerel

İzmir sahillerinde yosun tabakası oluştu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 16:25:00 -
İzmir sahillerinde yosun tabakası oluştu

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun (Ulva lactuca) özellikle Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

Deniz marulunun ilkbahar başlangıcında ya da sonbahar sonunda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

"Yosunun bu dönemde görülmesi beklenmeyen değil ama nadir olan bir şey. Ancak İzmir'de son yılların en kurak dönemi yaşandı. Yağış olmayınca denizdeki su sirkülasyonu da azalıyor. İzmir Körfezi'nde yıl boyunca sürekli plankton patlaması vardı. Körfezin rengi dönem dönem kırmızımtırak, beyazımtırak oldu. Bunun nedeni bazı derelerden atık suların arıtılmadan denize gitmesi, kaçak yapmasıdır."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23