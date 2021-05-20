İzmir Ödemiş Zeytinlik TOKİ konut kura sonuçları! Ödemiş Zeytinlik TOKİ kura çekilişi isim listesi

İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu. TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 50 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Zeytinlik TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik kura sonuçları (2+1)

Elif Kaya

Mehmet Kaptan

Mustafa Önder

Mustafa Karagöz

İbrahim Yağcılar

Selma Onay

Nihat Arkalı

Yılmaz Yerli

Recai Okay

Yücel Kinay

Recep Semerci

İsmail Kaya

Özlem Ruşan

Mustafa Efe

Ali İtmek

Mehmet Bağcavan

Sercan Efe

Vesile Tosun

İsmet Erol

Yaşar Sucu

Orhan Akın

İsmail Ak

İsmail Ceylan

Şahin Kandemir

İsa Akay

Hüseyin Yazgı

Sadık Kadıoğlu

Barış Ulu

Hanife Uzun

Hayrettin Kocabıyık

Necdet Kocabıyık

Yasin Kaşıkçı

Kadir Tuluk TOKİ'den ev çıkan hak sahiplerinden bazıları oldu