İzmir Ödemiş Zeytinlik TOKİ konut kura sonuçları! Ödemiş Zeytinlik TOKİ kura çekilişi isim listesi
İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları. TOKİ 50 Bin Sosyal Konut kapsamında İzmir Ödemiş Zeytinlik projemizin konut belirleme kurası yapıdı. TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ödemiş Zeytinlik TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Zeytinlik kura sonucu sorgulama…
İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu. TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 50 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Zeytinlik TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ İzmir Ödemiş Zeytinlik kura sonuçları (2+1)
Elif Kaya
Mehmet Kaptan
Mustafa Önder
Mustafa Karagöz
İbrahim Yağcılar
Selma Onay
Nihat Arkalı
Yılmaz Yerli
Recai Okay
Yücel Kinay
Recep Semerci
İsmail Kaya
Özlem Ruşan
Mustafa Efe
Ali İtmek
Mehmet Bağcavan
Sercan Efe
Vesile Tosun
İsmet Erol
Yaşar Sucu
Orhan Akın
İsmail Ak
İsmail Ceylan
Şahin Kandemir
İsa Akay
Hüseyin Yazgı
Sadık Kadıoğlu
Barış Ulu
Hanife Uzun
Hayrettin Kocabıyık
Necdet Kocabıyık
Yasin Kaşıkçı
Kadir Tuluk TOKİ'den ev çıkan hak sahiplerinden bazıları oldu