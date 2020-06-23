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Aktüel

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

242 el yapımı ruhsatsız tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:42:04 -
İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla, Manisa ve Aydın illerini de kapsayan operasyonda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.

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