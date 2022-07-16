İzmir için kritik uyarı: Önümüzdeki 3 gün çok tehlikeli!

İzmir Çeşme’de 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıkmıştı. 20 dönümlük makilikte çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı gün saat 18.00 sıralarında bu kez Ovacık Mahallesi'nde Orman Yangını çıktı. Bölgedeki 2 sitede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangınlar önceki sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Her iki yangında toplam 1200 dönümlük makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Alevlerin yeniden canlanmaması için her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

'CİĞERLERİMİZ YANMASIN'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de olası yangınlara karşı vatandaşları uyararak “Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden (cuma) başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın” dedi.