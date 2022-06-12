Pazar günü için plan yapmak isteyenler bulundukları illerde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İzmir’de hava yağışlı mı?

İzmir hava durumu 12 Haziran Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu Batı Karadeniz Bölümü ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar’ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı