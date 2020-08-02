  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

İzmir GSB İzmir KYK yurtları

İzmir KYK yurtları nerede? İzmir KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. İzmir KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Kıbrıs’daki üniversiteleri seçmek isteyenler İzmir KYK yurtları, İzmir GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. İzmir KYK yurtları erkek, İzmir devlet yurdu kız ve İzmir KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte İzmir GSB yurtları, İzmir KYK yurtları yurt sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 21:32:00 -
İzmir GSB İzmir KYK yurtları

İzmir yurtları sorgulama. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konus unda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir KYK yurtları nerede? İşte GSB İzmir KYK yurtları adresleri.

HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(232) 581-2535, 0(232) 581-2535

Faks: 2325812545

Adres :: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR

İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 440-1066, 0(232) 440-1069

Faks: 02324401068

Adres :: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR

GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR

HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02325039274

Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR

İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 274-7009

Faks: 02322747008

Adres :: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR

ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 453-24-24

Faks: 02324537959

Adres :: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR

BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 02323433320

Adres :: Mevlana Mah.1744.sok.No:1

İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 454-1050

Faks: 02324541070

Adres :: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 388-1083

Faks: 02323747251

Adres :: ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR

EGE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02323747181

Adres :: ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR

ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 329-5824, 0(232) 329-5849

Faks: 02323295850

Adres :: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7/A ÇİĞLİ /İZMİR

GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 0

Adres :: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR

HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 442-1300, 0(232) 453-1667

Faks: 02324530766

Adres :: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME

HACI AHMET TATARİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 420-5160

Faks: 02324205164

Adres :: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR

CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(232) 329-9420, 0(232) 329-9420

Faks: 02323299424

Adres :: Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/... Çiğli İZMİR

ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(232) 277-33-33

Faks: 02322593966

Adres :: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR

KYK yurtları için tıklayınız

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?
KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Ekonomi

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

KYK yurttan kayıt silme nasıl yapılır? KYK kayıt silme ne zamana kadar?
KYK yurttan kayıt silme nasıl yapılır? KYK kayıt silme ne zamana kadar?

Ekonomi

KYK yurttan kayıt silme nasıl yapılır? KYK kayıt silme ne zamana kadar?

KYK kayıt sildirme depozito ne zaman yatar?
KYK kayıt sildirme depozito ne zaman yatar?

Ekonomi

KYK kayıt sildirme depozito ne zaman yatar?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı