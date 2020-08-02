İzmir GSB İzmir KYK yurtları
İzmir KYK yurtları nerede? İzmir KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. İzmir KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Kıbrıs’daki üniversiteleri seçmek isteyenler İzmir KYK yurtları, İzmir GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. İzmir KYK yurtları erkek, İzmir devlet yurdu kız ve İzmir KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte İzmir GSB yurtları, İzmir KYK yurtları yurt sorgulama.
İzmir yurtları sorgulama. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konus unda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir KYK yurtları nerede? İşte GSB İzmir KYK yurtları adresleri.
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(232) 581-2535, 0(232) 581-2535
Faks: 2325812545
Adres :: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 440-1066, 0(232) 440-1069
Faks: 02324401068
Adres :: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02325039274
Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 274-7009
Faks: 02322747008
Adres :: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 453-24-24
Faks: 02324537959
Adres :: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 02323433320
Adres :: Mevlana Mah.1744.sok.No:1
İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 454-1050
Faks: 02324541070
Adres :: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 388-1083
Faks: 02323747251
Adres :: ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02323747181
Adres :: ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 329-5824, 0(232) 329-5849
Faks: 02323295850
Adres :: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7/A ÇİĞLİ /İZMİR
GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 0
Adres :: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 442-1300, 0(232) 453-1667
Faks: 02324530766
Adres :: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME
HACI AHMET TATARİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 420-5160
Faks: 02324205164
Adres :: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(232) 329-9420, 0(232) 329-9420
Faks: 02323299424
Adres :: Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/... Çiğli İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(232) 277-33-33
Faks: 02322593966
Adres :: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
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