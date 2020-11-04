İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor

İZMİR (AA) - İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir'deki depremin ardından depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bornova Şehir Stadı'nda kurulan çadırlarda yaşayan çocuklara uzman antrenörler eşliğinde cimnastik eğitimi verdi.

Gençlik Merkezleri liderleri ve gönüllü gençler, Buca ilçesinde oyun alanları oluşturarak, yüz boyama aktiviteleri yaptı. Etkinlikte katılımcılar badminton, satranç oynarken, çuvalla yarış yapıldı ve ayrıca oyuncak dağıtıldı.

Depremzede genç bir kızın doğum günü kutlandı.

Şirinyer Hipodromu'nda psikososyal destek merkezi için çadır kurulumu tamamlanırken, Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulacak çadır için de çalışmalar devam ediyor.

Çeşme İlçe Müdürlüğü Spor Salonu, depremzedeler için toplanan kıyafet, gıda gibi eşyalar için toplama ve ayrıştırma merkezi olarak kullanılıyor.

Öte yandan İnciraltı Atatürk Yurdu da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ev sahipliği yaptı.