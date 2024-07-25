İzmir faciasını hatırlattı: Yine elektrik kazası yine CHP'li belediye!

CHP'li İstanbul Avcılar'da elektrik direği park halindeki aracın üzerine devrildi.

Gümüşpala Mahallesi'nde bir sokakta bulunan elektrik direği iddiaya göre yaklaşık bir yıldır eğik halde duruyordu. Direk dün saat 10.20 sıralarında minibüsün üzerine devrildi. Elektrik direği düştüğü sırada yoldan geçen başka bir cip ise birkaç saniyeyle kıl payı kurtuldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan cip sürücüsü daha sonra geri çıkarak uzaklaştı.Aynı mahallede market işleten Ramazan Yamaner çevredekilerin haber vermesi üzerine aracının üzerine direk düştüğünü öğrenerek olay yerine geldi. İtfaiye, polis ve elektrik kurumu ekiplerine haber verildi. İtfaiye aracın çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, elektrik kurumu görevlileri sokaktaki akımı keserek, direğin değiştirilmesi için çalışma başlattı.