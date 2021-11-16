İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir elektrik kesintisi hangi ilçelerde
GDZ Elektrik Dağıtım İzmir’de bugün elektrik kesintisinin ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Peki İzmir’de elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım 2021 Salı İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
İzmir 16 Kasım Salı günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette GDZ Elektrik Dağıtım kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki İzmir’de hangi ilçelerde elektrikler gidecek? İzmir’de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir’de elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 16 Kasım Salıi İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Balçova elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZİ ÇAKMAK,ONUR MAHALLELERİ,ATA CADDESİ,LALE,FULYA,KARANFİL,ATLAS,ÇİMEN,DEFNE, ÇİĞDEM,AKASYA, ORHUN,İNCİ,ARDIÇ,DALYA,SÖĞÜT,GÜL,SALKIM, ELMALI,PAPATYA,CAYHAN,ÇİTLENBİK, ZÜMRÜT,SÜMBÜL,BADEM,ÇİÇEK,ARDIÇ, ORHUN,ÖZKAVRUK,DEMİRCİ EFE, B.MEHMET,KUŞKONMAZ, TURGUT REİS,KARANFİL, MİNE,İĞDE,DAVUT SÜVARİ, KARANFİL,MİNE,İĞDE,ALPASLAN, DEMİRCİ,EFE, GAZİ SOKAKLAR VE CİVARI
Bergama elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 OG BAKIM ONARIM NEDENİYLE AYASKENT, AZİZİYE, ZAĞNOS,KADIKÖY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
16.11.2021 09:30 11:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ LABELLA OTEL VE OTOGAR CİVARI
Bornova elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 45,51 VE 54 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2021 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINDAĞ/MERKEZ MAHALLESİ,4609/4611/4613/4615/4616 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ MAHALLESİ,FEVZİ PAŞA CADDESİ,4557/2,4555/1,4557,4558,4588/1,4530,4532,4601,4534, 4540,4538 VE 4536 SOKAKLAR VE CİVARI
Dikili elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSMET PAŞA MAHALLESİ 9, 10, 11/1, 44, 46, 413, 12, 17 SOKAKLAR VE CİVARI
Karabağlar elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,4064-4246-4246/2 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSAN ALYANAK MAHALLESİ,4223-4225-4227-4229-4230-4231-4232-4233-4951 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAŞAR KEMAL MAHALLESİ,TOKİ UZUNDERE TOPLU KONUTLARI
Karşıyaka elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1779/1,1775/1,ŞEHİT KADİR TURUNÇ SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE ÜÇOK MAHALLESİ,LATİFE HANIM,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,1671 SOKAKLAR VE CİVARI
Kemalpaşa elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması ÇINARKÖY MAH. KIZILÜZÜM MAH. MADEN ALTI MEVKII YOLU. KIZILÜZÜM KIROVASI KÜMEEVLERI VE CIVARLARI
Kınık elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:30 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OSMANİYE MAHALLESİ LİSE YANI SOKAK VE CİVARLARI
Kiraz elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI
Menemen elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESATPAŞA, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ GAFFAR OKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAKLARI VE CİVARLARI
Tire elektrik kesintisi var mı?
16.11.2021 09:00 17:00 Og Şebeke Bakım Çalışması BOYNUYOĞUN KÖYÜ-CAMBAZLI KÖYÜ-GÜME KÖYÜ .-MEHMET HANAYLI ÖZEL TR-SERKAN SUMAR ÖZEL TR.