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Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:59:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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