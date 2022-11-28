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Spor İzmir derbisi Türkiye'ye yakışmadı! Rezil görüntüler dünya basınında
Spor

İzmir derbisi Türkiye'ye yakışmadı! Rezil görüntüler dünya basınında

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbi, Avrupa basınına taşındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:40:00 - 2022-11-28 16:49:55
İzmir derbisi Türkiye'ye yakışmadı! Rezil görüntüler dünya basınında

Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakadaki olaylar Avrupa basınına taşındı. The Sun ve BBC gibi Avrupa’nın önde gelen birçok medya kuruluşu, İzmir derbisine manşetlerinde yer verdi.

Spor Toto 1. Lig’de dün akşam Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele, saha içinde ve tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Altaylı taraftarların, Göztepe tribünlerine doğru işaret fişeği atmasıyla başlayan olaylar, maçın durduğu dakikalarda Göztepeli bir taraftarın Altay'ın kalecisi Ozan’a saldırmasıyla devam etti.

Kaleciye saldırıyı haberlerine taşıdılar

Avrupa’nın önemli basın organları da bu müsabakaya bültenlerinde yer verdi.

The Sun, “İzmir derbisinde Göztepeli taraftar sahaya indi ve korner direğiyle rakip kaleciye saldırdı” başlığını kullandı.

BBC ise, “Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçında bir taraftar rakip kaleciye saldırdı” ifadelerine yer verdi.

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