İzmir depremiyle ilgili flaş açıklama: ‘Boşalmayan bir gerginlik var’
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan merkez üssü İzmir’in Foça ilçesi olan deprem sonrası uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli, öncü bir deprem değil. Kaygı yok” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tetikte yaşamaya başladı.
İzmir’in Foça ilçesi merkezli saat 21.22’de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem bölgede panik yaşanmasına neden oldu.
HARİTA PAYLAŞARAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU
İzmir’de yaşanan depremin sonrasında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter hesabından harita paylaşarak açıklamalarda bulundu.
Depremin 7 km derinlikte ve 3 saniye sürdüğünü belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem. Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu ne önemli, ne de öncü bir deprem. Kaygıya yer yok” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO