İzmir depremiyle ilgili flaş açıklama: ‘Boşalmayan bir gerginlik var’

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tetikte yaşamaya başladı.

İzmir’in Foça ilçesi merkezli saat 21.22’de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem bölgede panik yaşanmasına neden oldu.

HARİTA PAYLAŞARAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İzmir’de yaşanan depremin sonrasında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter hesabından harita paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Depremin 7 km derinlikte ve 3 saniye sürdüğünü belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem. Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu ne önemli, ne de öncü bir deprem. Kaygıya yer yok” dedi.

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