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Gündem İzmir depreminin korkutan sesi ortaya çıktı!
Gündem

İzmir depreminin korkutan sesi ortaya çıktı!

6.6 şiddetindeki İzmir depreminin sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından depremin yer altındaki ürkütücü sesi paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:47:00 -

Dün yaşanan İzmir depreminde ortaya çıkan sesin kaydı sosyal medyada paylaşıldı. İşte deprem anında yeraltından gelen sesin frekansları…

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.

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