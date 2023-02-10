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Yaşam İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda bebeğin babasından destek
Yaşam

İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda bebeğin babasından destek

İzmir depreminde tam 91 saat erkaz altında kalan Ayda bebeğin babası, Kahramanmaraş depreminin ardından yardım çalışmalarına destek oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:44:00 -
İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda bebeğin babasından destek

İzmir'deki depremde 91 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yakınlarının enkaz altından çıkmasını bekleyen ailelere umut veriyor. 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 4 yaşında olan Gezgin'in babası Uğur Gezgin de günlerdir deprem bölgesine gidecek yardım malzemelerinin toplanmasında görev alıyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde minik Ayda Gezgin 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılarak, büyük sevince sebep olmuştu. Türkiye'nin tanıdığı depremin sembollerinden Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinin toplanmasında diğer İzmirli depremzedeler gibi görev alıyor. Gezgin, "İzmir depreminde bize yardım eden insanlarla hala görüşüyoruz. Orada olan insanlar daha önce bize yardım etmiş insanlar. Dün bize yardım geldi, bugün de onlara yardım gidiyor. Oradaki insanlarla, yardım ekipleri ile görüşüyoruz. Yardım ekipleri, oradaki insanlara Ayda'yı anlatıyor. Hala sesleri gelen insanlar var. Allah onlara güç versin ve bir an önce kurtulsunlar" diye konuştu. 

"Acil ihtiyaçlar gönderiliyor"

Gezgin, "Gönül isterdi ki orada olayım ama çocuklarımı bırakacağım bir yer yok. O yüzden gidemedim ama buradan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Farklı noktalarda yardım noktalarında görev alıyoruz. Depremzede vatandaşlar geldiğinde de tüm süreçlerde onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Yardımların organize edilmesi gerektiğini belirten Gezgin, "Acil ihtiyaç olan ürünlerin götürülmesi için uğraşıyoruz. Battaniye, ısıtıcı, enkazdan çıkmalarını sağlayacak ürünlerin gitmesi gerekiyor" sözlerine yer verdi. 

İkinci tır hazırlanıyor

İzmirli depremzedelerle yardım kolilerini hazırlayan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan da şöyle konuştu:

"Burada depremzedeler olarak onların ihtiyacı olan ürünleri temin edip, yardım etmeye çalışıyoruz. Bir tırı gönderdik, ikinci tırımızı hazırlıyoruz. Ayrıca İzmir'e gelen depremzedeler için de yardım malzemelerini ulaştırdık. Kış mevsimi şartlarına uygun ürünler, bebek ve hasta bezleri ile su göndermeye çalışıyoruz."

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