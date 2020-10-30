Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar'da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

İzmir depreminde kaç yaralı kaç can kaybı var?

AFAD'dan yapılan ilk açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi de yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli hissedilen depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı, merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları. Meydana gelen şiddetli depremde AFAD'ın açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 de yaralı var.