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Spor İzmir depremi sonrası konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alanyaspor uçağa binmek üzereydi
Spor

İzmir depremi sonrası konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alanyaspor uçağa binmek üzereydi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir depremi sonrası 4 maçın erteleme kararıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özdemir açıklamasında, "Birçok kulüp İzmir'e doğru hareket etmek için hazırdı. Alanyaspor uçağa binmek üzereydi. Hemen karar vermemiz gerekiyordu. Artçı depremlerin olabileceğini düşünerek hemen karar aldık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:44:00 - 2020-10-30 17:47:35
İzmir depremi sonrası konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alanyaspor uçağa binmek üzereydi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ertelenen maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir deprem ülkesi. Her zaman bu olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. 6.6 çok büyük bir deprem. Ümit ediyoruz ki en az hasarla, en az can kaybıyla bu depremi atlatabilelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti çok güçlüdür. En kısa zamanda bunu atlatacağımıza inanıyoruz. Allah başka böyle depremleri bize yaşatmasın. En az hasarla atlatacağımıza dair Allah'a dua ediyorum.

TFF olarak İzmir'de oynanacak tüm maçları ileri bir tarihe erteledik. Bu şekilde beklemedeyiz. Oradaki hem kulüplerimizle, başkanlarımızla görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız.

'Alanyaspor uçağa binmek üzereydi'

Birçok kulüp İzmir'e doğru hareket etmek için hazırdı. Alanyaspor uçağa binmek üzereydi. Hemen karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararı vermesek uçağa binip İzmir'e gelecekti. Kulüpler ve oyuncular tedirginler. Artçı depremlerin devam edeceğini hepimiz biliyoruz, böyle oldu bundan önceki depremlerde. Bu nedenle hemen karar aldık.

İşte ertelenen maçlar

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

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