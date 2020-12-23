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Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal toplantısı iptal edildi
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal toplantısı iptal edildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tepkilere neden olan !Uluslararası İzmir Mizah Festivali' kapsamındaki 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:58:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal toplantısı iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali' kapsamında düzenlenecek 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' etkinliğinin iptal edildiği açıklandı. Sakandal etkinliğin iptaline ilişkin açıklama İzmir Valisi Selim Köşger'den geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamında düzenlenen "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamında düzenlenen "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen ve salgın koşulları nedeniyle uzaktan katılımla 16-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşen İzmir Mizah Festivali'nin katılımcıları ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu festivale Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatüristin davet edilmediği aktarılırken, etkinlikteki konuşmacılar arasında yer alan karikatüristler Kichka ve Plantu'nun önceki yıllarda Türkiye'de ağırlandığı ifade edildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"24 Aralık tarihinde yayınlanması planlanan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' başlıklı oturumlara katılan 10 karikatürist dahil hiçbir katılımcıya ücret ödenmemiştir. Festival içeriğinin çekimleri yayın tarihi öncesinde dijital ortamda tamamlanmıştır. Festival moderatörü ve festival yönetmeninin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir."İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de tepkilere neden olan "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamındaki "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğinin iptal edildiğini bildirmişti.

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