İzmir Büyükşehir Belediyesinde arbede ‘Tunç Soyer elini cebimizden çek’
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere zam zulmü devam ediyor. Yapılan zamlara dayanamayan İzmirli öğrenciler CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bastı. Heykel dikim ve sayım ihaleleri ile yandaşlarına binlerce lira akıtan belediyenin öğrenci biletlerine zam yapması tepkiyle karşılandı.
Ulaşım zamlarını protesto eden bir grup genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu bastı. CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen protestocu gençler, “Soyer elini cebimizden çek" şeklinde sloganlar attılar.
İzmir'de toplu taşımaya yapılan zamlara tepkiler büyüyor.
Bir grup öğrenci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı zam kararını boykot etmek için oturumun yapıldığı salona gitti.
Ulaşım zammını protesto eden gençler Belediye Meclisi'ni bastı.
Mağdur olduklarını söyleyen gençler sloganları attı.
Ancak öfkeli gençlik içeri alınmadı ve arbede yaşandı.
"Soyer, elini cebimizden çek"
Gençler, "Tunç Soyer elini cebimizden çek. Burada bu kararları alanlar lüks araçlarından iniyorlar mı acaba? Sorarız, bir kere bile İZBAN'a binmişler mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.