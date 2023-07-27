İzmir bombası tatlı krizlerine son veren tarif! Ağzını sulandıracak tarif nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İşte size, İzmir'in eşsiz lezzetlerinden biri olan İzmir Bombası tatlısının tarifi. Denemekten çekinmeyin; hem yapımı kolay, hem de tadı damağınızda iz bırakacak cinsten. Sevdiklerinizle paylaşın, keyifli anlar yaşayın.

Tatlılar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Ülkemizin dört bir yanında farklı tatlı çeşitleriyle damakları şenlendiren bu muhteşem lezzetler, özellikle yöresel tatlılar arasında ayrı bir yere sahiptir. Bu makalemizde, Ege'nin incisi İzmir'in meşhur tatlılarından biri olan "İzmir Bombası" tatlısını yakından tanıyacak ve tarifini öğreneceksiniz.

İzmir, zengin tarihi ve kültürel birikimiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olan İzmir denilince akla sadece tarihi ve turistik mekanları gelmez. Şehrin lezzet durağında da birbirinden lezzetli tatlılar bulunur. Bunlardan biri olan "İzmir Bombası," adını dillere destan bir tatlının ta kendisidir.

İZMİR BOMBASI'NIN HİKAYESİ

Bu leziz tatlı, İzmir'in en köklü tatlıcılarından birinin ürettiği özel bir tarife dayanmaktadır. İzmir'in seçkin pastanelerinde ve tatlıcılarda bulabileceğiniz bu tatlı, o kadar lezzetlidir ki yiyenlerin damağında iz bırakır. Adını, görüntüsünden ve lezzetinden alan bu tatlı, damaklarda bomba etkisi yaratması sebebiyle "Bombası" adını almıştır. Şık sunumu, enfes tadı ve mis gibi kokusuyla İzmir Bombası, geleneksel tatlılarımız arasında kendine özel bir yer edinmiştir. (karar)

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İzmir bombası tarifi!

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık ve fıstık karışımı

3 su bardağı un

Badem şeklinde doğranmış çıtır bademler (süslemek için)

Pudra şekeri (üzerini kaplamak için)

Yapılışı:

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alın. Mikser yardımıyla iyice karıştırın.

Yumurtayı ekleyin ve karışımı tekrar çırpın.

Vanilya, tarçın ve dövülmüş fındık-fıstık karışımını ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayarak top şekli verin.

Hazırladığınız topları fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine bademleri bastırarak yapıştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlıların üzerini hemen pudra şekeri ile kaplayın.

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