2023-07-27 10:43:58 Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki
İnsanların günlük yaşamında veya iş hayatında olumsuzluklara sebep olan unutkanlığın, modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini söyleyen Diyetisten Eda Balcı, "Bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından tetiklenebilir. Unutkanlık zaman zaman yaşadığımız genel problemlerdendir. Unutkanlığa sebep olan pek çok etmen olmaktadır. Balık, ceviz, yumurta gibi besinler unutkanlığa iyi geliyor" dedi.