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Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

2023-07-27 10:43:58
Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

İnsanların günlük yaşamında veya iş hayatında olumsuzluklara sebep olan unutkanlığın, modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini söyleyen Diyetisten Eda Balcı, "Bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından tetiklenebilir. Unutkanlık zaman zaman yaşadığımız genel problemlerdendir. Unutkanlığa sebep olan pek çok etmen olmaktadır. Balık, ceviz, yumurta gibi besinler unutkanlığa iyi geliyor" dedi.

#1
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Unutkanlığın her yaşta ortaya çıkabildiğini ve unutkanlığa karşı bazı temel sağlık alışkanlıklarını edinmenin gerektiğinin altını çizen Diyetisten Eda Balcı, "Çünkü unutkanlığı tedavi edebilecek en etkili yöntemlerden biri sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasıdır" diye konuştu. Pek çok kişinin mustarip olduğu unutkanlık problemine iyi gelen besinler...

#2
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Balık/Balık yağı! Balık ve balık yağları omega 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA açısından çok zengindir. Omega 3 yağ asitlerinin en önemli özelliği zihinsel fonksiyon sağlığına olan olumlu etkileridir. Sadece zihinsel fonksiyonlarda değil, kalp hastalıklarında, göz sağlığında ve kansere karşı korunmada da etkili olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir. Eksikliği durumunda unutkanlık, depresyon ve uyku problemleri gibi belirtileri olan omega 3 yağ asitlerinin yeterli alınmasına dikkat edilmeli ve bu yağ asitlerinden zengin olan balığın haftada 2-3 kez tüketilmesine özen gösterilmelidir.

#3
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Yumurta! Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta bir çeşit B vitamini olan kolin içermektedir. Kolin sinir ve kas sisteminin işleyişinde ve hücreler arasındaki etkileşimde etkili olmasından dolayı, beyin gelişimi ve vücut fonksiyonlarının düzenli işleyişi için önemlidir.

#4
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Yoğurt! Yoğurt, içerisinde bulundurduğu tirozin sayesinde unutkanlığa karşı önemli besinlerdendir. Ayran veya cacık olarak da tüketebileceğimiz yoğurdu sofralarımızdan eksik etmememiz zihin sağlığımız için gerekmektedir.

#5
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Ispanak! A,C,E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanağın düzenli tüketimi beyin ve zihin sağlığı için çok etkilidir. Bilişsel ve davranışsal sorunlara karşı fayda sağlar. Aynı zamanda kan basıncının düşürülmesi, mide ve sindirim sistemine olan faydası ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan etkilerinden dolayı mevsiminde ıspanak tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

#6
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Kırmızı et! B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebeplerinden biridir. B12 vitamini eksikliğinden kaynaklı unutkanlığın tedavisinde bu vitaminden zengin besinlerin tüketimi çok önemlidir. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et, karaciğer, süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.

#7
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Zerdeçal! Son zamanlarda popülaritesi çok fazla artan besinlerdendir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı birçok hastalığa karşı etkili olan zerdeçal, beyinde yeni hücrelerin oluşmasını sağlar ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

#8
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Yeşil çay! Düzenli olarak tüketilen yeşil çayın, bunamaya ve unutkanlığa neden olan beyin fonksiyonlarındaki bozuklukların önlemesinde etkili olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiştir."

#9
Foto - Unutkanlığa iyi gelen 8 besin ne? Unutkanlık sorunu şıp diye uyku böyle yok olur: Şifa deposu gibi etki

Uyku bozukluğu unutkanlığa yol açıyor. ABD'de yapılan bir araştırmada, elektriksel akım verilerek uyku bütünlüğü bozulan farelerde tespit eidlimiş. omega 3 bakımından zengin içerikli besin olan fındık tüketmek unutkanlık için faydalı olacaktır. içerdiği yağ asitleri sayesinde unutkanlıkla savaşan kahramanlar arasında yer alır.

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