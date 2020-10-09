İzmir Beydağ Barajı 2. kısım sulaması için imzalar atıldı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, İzmir Beydağ Barajı'nın 2. kısım sulamasının inşaat yapım işi sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Beydağ Barajı 2. kısım sulaması 76 bin dekar araziyi modern sulamayla tanıştıracak. Tamamlandığında bölge üreticisine yaklaşık 100 milyon lira daha fazla kazandırılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, inşasında son aşamaya gelinen Rahmanlar Barajı'nın ardından İzmir Ödemiş'e bir müjde de Beydağ Barajı sulamasından geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, İzmir Beydağ Barajı'nın 2. kısım sulamasının inşaat yapım işi sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Beydağ Barajı 2. kısım sulaması 76 bin dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak. Tamamlandığında bölge üreticisine yaklaşık 100 milyon lira daha fazla kazandırılması hedefleniyor." bilgisini verdi.

- 50 bin 830 dekar toplulaştırma yapılacak

Projenin Küçük Menderes Ovası'ndaki 10 mahallede bulunan verimli arazileri kapsadığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşaat çalışmaları ağırlıklı olarak Gerçekli, Ocaklı, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Yolüstü, Örnekçitliği, Emmioğlu, Umurbey, Üçeylül, Cumhuriyet mahallerindeki toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (TİGH) faaliyetlerini kapsıyor. 11 mahalledeki TİGH faaliyetleri ile toplam 21 mahallede tahliye ve drenaj tesisleri yapımı birlikte yürütülecek. İş kapsamında, sulama alanına hizmet edecek tahliye ve drenaj tesisleri, tahliye ve drenaj hatları üzerindeki sanat yapıları, işletme ve bakım yolları, elektrik hatları deplasesi inşaatları ile kamulaştırma, toplulaştırma ve TİGH yapılacaktır."

Yıldız, proje kapsamında toplam 50 bin 830 dekar toplulaştırma yapılacağını da bildirdi.







