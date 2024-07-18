İzmir Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde
İZMİR'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İZMİR'in Bergama ilçesinde devam eden orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Çobanlar Mahallesi yakınlarında dün saat 15.15 sıralarında çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.