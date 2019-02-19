İzmir Barosundan açıklama

Yeniakit Gazetesi’nin 09.12.2018 günlü sayısında “Sapkınlar barolara da el attı” başlığı ile sür manşetten ve devamı olarak 10. sayfadan bir habere yer verilmiştir. Gerek bir insan olarak LGBTİ+ bireylerin gerekse Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi meslektaşların kişilik haklarına zarar verici haberin gazetenizde sürmanşetten verilmesi gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

Bahsedilen bireyler de herkes gibi insandır. Bir kişinin cinsel yöneliminin ve cinsel kimliğinin “sözde” farklı olması toplum içerisinde farklı muamele görmesini gerektiren bir durum değildir. Nitekim gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde gerekse Anayasamızda tanınan temel haklar ve özgürlükler ayrım gözetmeksizin herkes için geçerlidir. Herkes eğitim hakkından yararlanmak suretiyle avukat, hakim, savcı, gazeteci vs. mesleğine mensup bir birey olabilir, ki yasal olarak buna hiçbir engel yoktur. Buna karşın gazetenizde yer verilen haber kabul edilemez niteliktedir.

İzmir Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Devrim Cengiz Aygün

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.