0553 313 94 23

İzmir Barosundan açıklama

Gazetemiz "cevap hakkı"na gösterdiği saygı gereği, hiçbir zorunluluk olmadığı halde İzmir Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Devrim Cengiz Aygün tarafından gazetemize iletilen yazıyı siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

19 Şubat 2019 Salı 13:35
İzmir Barosundan açıklama

Yeniakit Gazetesi’nin 09.12.2018 günlü sayısında “Sapkınlar barolara da el attı” başlığı ile sür manşetten ve devamı olarak 10. sayfadan bir habere yer verilmiştir. Gerek bir insan olarak LGBTİ+ bireylerin gerekse Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi meslektaşların kişilik haklarına zarar verici  haberin gazetenizde sürmanşetten verilmesi gazetecilik ilkeleri  ile bağdaşmamaktadır.

Bahsedilen bireyler de herkes gibi insandır. Bir kişinin cinsel yöneliminin ve cinsel kimliğinin “sözde” farklı olması toplum içerisinde farklı muamele görmesini gerektiren bir durum değildir. Nitekim gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde gerekse Anayasamızda tanınan temel haklar ve özgürlükler ayrım gözetmeksizin herkes için geçerlidir. Herkes eğitim hakkından yararlanmak suretiyle avukat, hakim, savcı, gazeteci vs. mesleğine mensup bir birey olabilir, ki yasal olarak buna hiçbir engel yoktur. Buna karşın gazetenizde yer verilen haber kabul edilemez niteliktedir.

İzmir Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Devrim Cengiz Aygün

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:35
  1. Yeniakit Gazetesi
  2. LGBTİ+
  3. LGBTİ+ Hakları Komisyonu
  4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  5. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  6. İzmir Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Devrim Cengiz Aygün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    1. Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    2. Sözen: “Belediyeler yerel seçimde..
    3. Federasyondan Başkan Çelik’e önemli..
    4. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    5. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    6. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    7. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    8. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    9. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    10. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    11. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    12. Futbolda devrim gibi karar! Elle..
    13. Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda..
    14. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    15. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    16. Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet..
    17. Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı..
    18. Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı..
    19. Başkan Görmez’e teşekkür belgesi
    20. Dünya şokta! Savaş jetleri havada..
    21. Karate Türkiye Şampiyonası’ndan 3..
    22. BBDSO'dan "Beethoven Eroica" konseri
    23. Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5..
    24. (Özel haber) Fatih Aksoy’un hedefi..
    25. Hakkari, “Türkiye Adventure19” fuarına..
    26. OECD'nin Çevresel Performans İnceleme..
    27. Kaliforniya’da gondolda mahsur kalan..
    28. "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz"..
    29. Kartalkaya'da kayak keyfi bahara kadar..
    30. Palancıoğlu Mimarsinan’da proje..
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü