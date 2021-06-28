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Ekonomi İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

Bakırçay Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:08:00 - 2021-06-28 14:09:22
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların özgeçmiş, yayın listeleri ve bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, 28.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen belgeler ile başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru için gerekli iletişim adresleri:

Personel Daire Başkanlığı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00-11191 Faks: 0 232 844 71 22 e-posta: [email protected]

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00-11019 Faks: 0 232 844 71 22 e-posta: [email protected]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00-11191 Faks: 0 232 844 71 22 e-posta: [email protected]

Tıp Fakültesi Dekanlığı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00-11191 Faks: 0 232 844 71 22 e-posta: [email protected]

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