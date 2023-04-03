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Aktüel İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 18:51:00 -
İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 85 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Botta bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili açıklarında da geri itilen can salındaki 6, lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı. Yabancı uyruklu 85 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 
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