İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlarda bulunan toplam 68 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir açıklarında seyreden lastik botlarda motor arızası yaşayan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 68 kişi güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.
ÇEŞME VE DİKİLİ'DE KURTARMA OPERASYONLARI
Kurtarma operasyonları, İzmir'in iki farklı ilçesi açıklarında gerçekleşti:
-
Çeşme Açıkları: Motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta yardım talebi alındı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, aralarında 3'ü çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.
-
Dikili Açıkları: Benzer şekilde motor arızası nedeniyle sürüklenen başka bir lastik botta bulunan 30 düzensiz göçmen de yardım talebi üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurularak karaya çıkarıldı.
Toplamda 68 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Düzensiz göçmenler, kurtarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli yasal işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.