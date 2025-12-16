Yerine oyuncağını bıraktılar! Boylarından büyük scooter’ı çaldılar

  • İSTANBUL
Aydın’da yaşanan hırsızlık olayı şaşkınlık yaşattı. İki küçük çocuk, bir dükkanın önünden boylarından büyük scooter’ı çaldı. Çocuklar, scooter’ın yerine ise oyuncak bıraktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir esnafa ait elektrikli scooter, yaşları 6 ya da 7 olduğu tahmin edilen iki çocuk tarafından çalındı.

 

Değeri 30 bin TL

Edinilen bilgilere göre, Türkmen Mahallesi Tavaslı Sokak’ta dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, değeri yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenilen elektrikli scooter, yaşları 6 yada 7 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuk tarafından alındı. Scooter’ın sahibinin iş yerinde bulunmadığı sırada gerçekleşen olay, akşam saatlerinde fark edildi. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kameraya yansıdı

Kuşadası’nda iki küçük çocuğun scooter’ı çalıp bölgeden uzaklaşması ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin boyundan büyük elektrikli Scooter’a binip gitmesi yer alırken, diğer çocuğunun elindeki oyuncak scooter’i bırakması yer aldı.

 

Scooter sahibi Caner Sevim, durumu komşu esnafla paylaştıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerini belirterek, "Bir yere gitmiştim, dükkan kapalıydı. Akşamüzeri dışarı çıktığımda fark ettim. Komşunun kamerasına baktık, çocukların scooter’ı alıp götürdüğünü gördük. Ayıp olmasın diye küçük olanı bırakıp gitmişler" ifadelerini kullandı.

