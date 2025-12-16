O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler

  • İSTANBUL
Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından dünyada en fazla idamın infaz edildiği üçüncü ülke konumunda.

Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından dünyada en fazla idamın infaz edildiği üçüncü ülke konumunda.

AFP'nin verilerine göre, Suudi Arabistan bu yıl 340 kişiyi idam ederek bir yıl içinde gerçekleştirdiği idamlarla kendi rekorunu kırdı.

Yeni rakam, Suudi yetkililerin Pazartesi günü üç kişinin idam edildiğini açıklamasının ardından geldi.

Suudi İçişleri Bakanlığı üç kişinin cinayetten hüküm giydikten sonra Mekke'de idam edildiğini açıkladı.

Bu sayı, AFP'nin 2024 yılında idam edildiğini kaydettiği 338 kişiden iki fazladır ki bu da o dönem içinde bir rekordu.

 

AFP'nin 2024 yılı için verdiği rakam, insan hakları grupları Alqst, Amnesty ve Reprieve tarafından 345 olarak verilen rakamdan biraz düşük.

İngiltere merkezli Alqst grubundan Nadyeen Abdulaziz yaptığı açıklamada, “Suudi yetkililerin geçen yılki rekor idam sayısını geçmeye hazırlanıyor olması, yaşam hakkının ve BM uzmanları ile sivil toplumun tekrarlanan çağrılarının korkunç bir şekilde göz ardı edildiğinin altını çiziyor” dedi.

“İnfazlar, işkence altında alınan itirafları içeren son derece kusurlu yargılamalardan sonra gerçekleştirildi ve hatta iddia edilen suçları işledikleri sırada reşit olmayan bireyleri de kapsadı.”

Bu yılki infazların büyük çoğunluğu (232) uyuşturucuyla ilgili davalarda gerçekleşti. Bazıları Suudi Arabistan'ın geniş tanımı çerçevesinde muğlak olan terörizm suçlamaları nedeniyle idam edilenler de oldu.

Bu idam cezalarının birçoğu, idam cezasının yalnızca kasten adam öldürmeyi içeren “en ciddi suçlar” ile ilgili olarak kullanılmasına izin veren uluslararası hukuku ihlal ediyor olabilir.

Krallık, yaklaşık üç yıl boyunca askıya aldığı uyuşturucu ile ilgili davalarda ölüm cezasının uygulanmasına 2022 yılının sonunda yeniden başladı.

Yeniden başladığından bu yana infaz edilenlerin büyük bir kısmı yabancı uyruklular.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan, işledikleri iddia edilen suçlar sırasında reşit olmayan iki kişiyi idam etti.

 

Suç işlediği sırada 18 yaşından küçük olan kişilere ölüm cezası verilmesi, Suudi Arabistan'ın da imzacısı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yasaklı.

2020 yılında, küresel incelemelerin ortasında, Suudi yetkililer hakimlerin çocuk hükümlülere ölüm cezası verme konusundaki takdir yetkisini sona erdirme sözü verdi.

Krallığın insan hakları komisyonu, çocuk hükümlüler için ölüm cezasının durdurulması için bir kraliyet emri çıkarıldığını söyledi.

Ancak bu açıklamadan bu yana reşit olmadan suç işleyen çok sayıda kişi idam edildi.

Alqst, infaz edilme riski taşıyan beş çocuk suçlu daha tespit etti.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suudi Arabistan 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Çin ve İran'ın ardından dünya genelinde en fazla infazın gerçekleştirildiği üçüncü ülke oldu.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye

