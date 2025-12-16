Avrupa'nın Ukrayna planı ortaya çıktı! Tekliflerini açıkladılar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin’de Avrupalı liderler, ABD’li temsilciler, AB liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Görüşmede Avrupalı liderler, ortak bir açıklama yayımlayarak Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri çerçevesinde Avrupa öncülüğünde çok uluslu bir güç kurulması teklifinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında gerçekleştirilen iki günlük görüşmelerin ardından on Avrupa ülkesini temsil eden liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri, AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı ve NATO Genel Sekreterinin de katıldığı bir toplantıda bir araya geldi.

Görüşmeye Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı olan ve müzakere heyetine Witkoff ile birlikte liderlik eden Jared Kushner, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.

Toplantı, liderlerin Ukrayna’ya destek taahhütleri ve Alman hükümetinin görüşmeye katılan Avrupalı liderler adına yayımladığı ortak açıklama ile birlikte sona erdi.

Görüşmeye katılan Avrupalı liderler, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa tarafından desteklenen ortak açıklamada Ukrayna’da barış için gerçekleştirilen görüşmelerde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.

Ortak açıklamada Ukrayna’nın egemenliği ve Avrupa’nın güvenliğini koruyacak kalıcı bir barışın tesisi için ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Açıklamada liderler, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma bağlamında Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyici tedbirler sağlamak üzere birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

Avrupa öncülüğünde çok uluslu güç teklifi



Ortak açıklamada ayrıca, "Gönüllü ülkelerin katkılarıyla ’Gönüllüler Koalisyonu’ çerçevesinde ve ABD’nin desteğiyle oluşturulacak Avrupa öncülüğünde bir "çok uluslu Ukrayna Gücü", Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak, Ukrayna hava sahasının güvenliğini sağlayacak ve Ukrayna içinde faaliyet göstermek de dahil olmak üzere denizlerde daha güvenli bir ortamın desteklenmesine katkı sağlayacaktır" denildi.

Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin uluslararası katılım ile ABD öncülüğünde bir ateşkes izleme ve teyit mekanizması da kurulmasının da gündeme getirildiği açıklamada, "Bu mekanizma, gelecekte olası herhangi bir saldırı için erken uyarı sağlamayı, ihlallerin sorumlularını belirlemeyi ve tarafların yararına olacak karşılıklı gerilim azaltıcı adımlar üzerinde çalışacak bir ayrıştırma mekanizmasıyla birlikte ihlallere yanıt vermeyi amaçlayacaktır" denildi.

Açıklamada gelecekte muhtemel bir silahlı saldırı durumunda barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için alınacak tedbirler, Ukrayna’nın toparlanma ve yeniden yapılanması için kaynak sağlanması ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımının güçlü bir şekilde desteklenmesine de yer verildi.

"Toprakla ilgili kararlar, güçlü güvenlik garantileri yürürlüğe girdikten sonra"



Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğinin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, "Liderler, toprakla ilgili kararların güçlü güvenlik garantileri fiilen yürürlüğe girdikten sonra Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladılar. Bazı konuların müzakerelerin son aşamalarında çözüme kavuşturulması gerekeceği konusunda anlaştılar. Gerekmesi halinde, Başkan Zelenskiy’in halkıyla istişare etmesini destekleyeceklerini de özellikle belirttiler" denildi.

