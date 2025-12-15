  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

RTÜK’ten beklenen hamle: "Jasmine" dizisine inceleme başlatıldı

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Sydney’de Müslüman mezarlığına mide bulandıran saldırı: Adi İslam düşmanları yine devrede

Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması! 'Daha yeni başlıyoruz'

Esad ailesinin Rusya'daki yaşamı deşifre oldu: Gününü gün ediyorlar

Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'

Köklerinden kopan kimlik! Gençler neden kaçıyor?

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…
Gündem Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü
Gündem

Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü

Türkiye hava sahasına yaklaşan insansız hava aracı F-16 savaş uçakları tarafından düşürüldü. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

AYRINTILAR GELİYOR...

.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23