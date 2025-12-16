ABD'den Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki

Amerikan Axios sitesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı çarpıcı haberinde, Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'ndeki siyasetinden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı son derece sert bir tepki gösterdiğini öne sürdü. Tepkinin ana nedeni, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Raid Saad'a düzenlenen suikast oldu.

BEYAZ SARAY'DAN NETANYAHU'YA KÜFÜRLÜ AZAR İDDİASI

ABD'li bir yetkili, Beyaz Saray'ın Netanyahu yönetimini suikast sonrası sert bir dille kınadığını vurguladı ve gönderilen mesajın içeriğini açıkladı:

"Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya mesajı, 'Eğer itibarınızı zedelemek ve anlaşmalara uymadığınızı göstermek istiyorsanız buyurun ama Gazze'deki anlaşmaya arabuluculuk eden Başkan Trump'ın itibarını zedelemenize izin vermeyeceğiz' şeklindeydi."

Yedioth Ahronot gazetesi ise iddiayı bir adım ileri taşıyarak, Başkan Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, Raid Saad suikastı sonrasında Netanyahu'ya 'küfürler yağdırdığı' iddiasına yer verdi.

TRUMP EKİBİ 'NETANYAHU'DAN BIKTI'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gibi kilit isimlerin artık Netanyahu'dan 'bıkmış vaziyette' olduğunun altı çizildi. ABD'li yetkililer:

"Steve ve Jared, İsrail'in Gazze'ye ilişkin çeşitli konulardaki uzlaşmaz tavrından dolayı kızgın" dedi.

Yetkililer, Netanyahu'nun son iki yılda uluslararası toplumdan dışlandığını belirterek, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin neden onunla görüşmeyi reddettiğini ve Abraham Anlaşmalarından beş yıl sonra neden hala Birleşik Arap Emirlikleri'ne davet edilmediğini kendisine sormalı" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin rahatsızlığı sadece Gazze ile sınırlı değil. ABD'li yetkili, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinden de rahatsızlık duyduklarını belirterek, Netanyahu'dan "Arap dünyasında provokasyon olarak algılanan adımlar atmamasını" istediklerini ekledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.