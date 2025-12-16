The Telegraph yazdı: Sırp milliyetçiler Kosova ve Bosna Hersek'i "geri almak" istiyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, Balkanlar'da 1990'lı yıllarda yaşanan kanlı savaşların ardından yeni nesil Sırp milliyetçilerinin bölgede yeni çatışmalara hazırlandığını ve bu amaçla Rusya'nın desteğini sağlamaya çalıştığını iddia eden çarpıcı bir haber yayınladı.

UKRAYNA CEPESİNDEN KOSOVA TEHDİDİ

The Telegraph, Ukrayna'da savaştığını belirten bazı Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemeye göre, yüzlerce Sırp'ın para karşılığı çatışma bölgelerine gittiği ve bu kişilerin hedefinin başta Kosova ve Bosna Hersek olmak üzere "kendilerine ait olanı" geri almak olduğu öne sürüldü.

Sırp milliyetçi Darko Ristic'in sosyal medya paylaşımları, bu durumu gözler önüne serdi. Ristic'in, Ukrayna'daki "görevlerini" bitirince Sırpların "kendilerine ait olanı" geri almak için mücadele edeceği yönünde milliyetçi söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

BÜYÜK SIRBİSTAN HAYALİ VE RUSYA BAĞLANTISI

Haberde görüşüne yer verilen analist Srecko Latal, genç Sırpların milliyetçi duygularının hedef alındığını savundu. Latal, aşırılık yanlıları arasındaki yaygın inancı şöyle özetledi:

"Bu aşırıcılar arasında yaygın bir inanç var. O da Rusya'nın bir gün kan borcunu ödeyerek Büyük Sırbistan'ı yeniden kurmaya yardım edeceği yönünde."

Gazete, bu Sırp milliyetçilerinin sosyal medyada ciddi takipçi sayılarına ulaştıklarını ve bölgedeki gerilimi artırdıklarını ileri sürdü. Bu iddialar, 1990'lı yıllarda on binlerce kişinin öldürüldüğü Bosna Hersek ve Kosova savaşlarının ardından bölgede yeniden büyük endişeye yol açtı.