Saadet lideri Arıkan'dan olay açıklama: Cumhurbaşkanı ile görüştük! Cumhur ittifakına katılabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lider Haber TV'de "Soruyoruz" programına konuk oldu. Gazeteci Neşe Berber'in canlı yayında sorularını cevaplayan Arıkan'ın Cumhur İttifakı çıkışı gündem oldu.

Futbol takımı tutar gibi "Bunlarla olurum, bunlarla olmam" demeyeceklerini söyleyen Arıkan, "İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını da konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI İLE UZUN BİR GÖRÜŞME YAPTIK

Şartların oluşması durumunda Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceğini dile getiren Arıkan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptık. Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli bir görüşmeydi" dedi.

Gazeteci Berber'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise Arıkan "Hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı" cevabını verdi.