Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

Morgan Stanley, ECB Başkanı Lagarde’ın bu haftaki toplantıda yüksek faiz beklentilerine net bir karşı duruş sergilememesi halinde euronun kısa vadede değer kazanabileceğini belirtti.

#1
Foto - Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

ABD'li finans devi Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bu haftaki para politikası toplantısında piyasaların daha yüksek faiz beklentilerine güçlü bir şekilde karşı çıkmaması halinde euronun kısa vadede kazançlarını artırabileceğini bildirdi.

#2
Foto - Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

Bankanın döviz stratejistleri yayımladıkları araştırma notunda, ECB yetkililerinin son dönemde faiz artışı spekülasyonlarına açık bir direnç göstermemesinin, perşembe günü yapılacak toplantı öncesinde piyasa risklerini artırdığına dikkat çekti.

#3
Foto - Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

Piyasaların, Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklenenden daha dirençli seyretmesi ve ekonomik büyümenin tahminleri aşması nedeniyle mevcut para politikasının yeterince kısıtlayıcı olup olmadığını daha fazla sorguladığı belirtildi.

#4
Foto - Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

Morgan Stanley, Lagarde’ın daha yüksek faiz beklentilerine net bir şekilde karşı durmaması durumunda, ECB iletişimindeki farklılaşmanın ABD’den gelebilecek daha zayıf bir tarım dışı istihdam verisiyle birleşmesi halinde euronun ilave güç kazanabileceğini vurguladı. Analizde, euronun 1,1920 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde, pandemi sonrası toparlanmanın erken dönemlerinden bu yana görülmeyen 1,20 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Daha iyimser bir senaryoda ise bankaya göre, ABD faiz beklentilerindeki değişim, dolar risk primlerindeki gerileme ve Avrupa’da büyüme dinamiklerinin istikrar kazanmasıyla birlikte euronun uzun vadede 1,30 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

