Yatırımcılar dikkat: Euro için yeni senaryo!

Morgan Stanley, Lagarde’ın daha yüksek faiz beklentilerine net bir şekilde karşı durmaması durumunda, ECB iletişimindeki farklılaşmanın ABD’den gelebilecek daha zayıf bir tarım dışı istihdam verisiyle birleşmesi halinde euronun ilave güç kazanabileceğini vurguladı. Analizde, euronun 1,1920 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde, pandemi sonrası toparlanmanın erken dönemlerinden bu yana görülmeyen 1,20 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Daha iyimser bir senaryoda ise bankaya göre, ABD faiz beklentilerindeki değişim, dolar risk primlerindeki gerileme ve Avrupa’da büyüme dinamiklerinin istikrar kazanmasıyla birlikte euronun uzun vadede 1,30 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.