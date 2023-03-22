İzmir açıklarında 154 göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 109 düzensiz göçmeni kurtardı. İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir ve Çanakkale açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 154 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında ise 154 göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO