İzmir, 9 Eylül coşkusuna hazır

İzmir’in kurtuluşunun 97. yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikler 9 Eylül Pazartesi sabahı 09.00’da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayıp, tüm gün devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin işgalden kurtuluşunun 97. yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün nefes kesen gösterileri ile heyecan ve coşku doruğa ulaşacak. Büyük gün, on binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve orman yangınının sonuçlarıyla mücadele etmek için düzenlenen dayanışma konseri ile son bulacak.

İzmir’in kurtuluş günü etkinlikleri 9 Eylül sabahı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 97. Yıl Zafer Yürüyüşüyle başlayacak. Saat 09.00’da Basmane Karakolu önünde toplanacak katılımcılar Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyecek. Türk Ordusu’nun İzmir’e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağını birlikte taşıyacak.

Başkan Soyer İzmirlilere hitap edecek

Saatler 10.00’u gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Ardından Hükümet Konağı önüne geçilecek ve etkinlikler buradaki bayrak töreni ile devam edecek. Saat 11.15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanında konser ve gösterilerin yer aldığı kutlamalar başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer burada etkinlikleri izlemek için toplanan İzmirlilere seslenecek. Programda İZFES konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ve Ritim Topluluğu Harmandalı gösterisi, İBB Çok Sesli Çocuk Korosu, İBB Halk Dansları ve Ritim Topluluğu Ritim Davul şovu gösterileri olacak.

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesecek

Saat 17.00’de Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanından Gündoğdu Meydanına gerçekleştireceği yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları nefes kesen bir gösteriye sahne olacak. Saat 17.30’dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları’nın hava gösterileriyle birlikte 9 Eylül coşkusu zirveye çıkacak.

İzmir’in 97. kurtuluş yıldönümü kutlamalarının finali 20.30’daki fener alayıyla gerçekleşecek. İzmirliler ellerinde Türk Bayraklarıyla Kordon’u adeta “gelincik tarlasına” çevirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanından başlayacak yürüyüş Kültürpark Lozan Kapısına kadar devam edecek.

9 Eylül konseri bu kez yanan ormanlar için

Karabağlar’da başlayıp Menderes ve Seferihisar’a kadar yayılan yangın sonucu zarar gören ormanların yaralarını sarmak için düzenlenen konser ise Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. Haluk Levent, Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Edis, Halil Sezai, Gripin ve Hayko Cepkin’in katılacağı Orman Konseri, hem İzmir’in kurtuluş gününü kutlamak, hem de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlamak için bir vesile olacak. 9 Eylül günü boyunca Fuar’a giriş 10 TL olacak ve buradan elde edilecek gelir İzmir ormanlarının korunması için harcanacak.