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Medya İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu
Medya

İzleyiciyi üzen gelişme! Gönül Dağı'nda çekimler durduruldu

TRT'nin sevilen projelerinden biri olan Gönül Dağı dizi setinde talihsizlikler bitmek bilmiyor. Son gelen haber izleyiciyi üzdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 22:34:00 -

Payitaht Abdülhamid, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat gibi dizileri ekranlara getiren TRT'nin favori projelerinden biri ise Gönül Dağı.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan Gönül Dağı dizisi, 22 bölümü geride bıraktı.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesi ve karakterleri çok sevildi.

Haftalardır gelen reyting birincilikleri de ekibin moralini çok yükseltti. Ancak dizi setinde talihsizlikler bitmek bilmiyor.

Önceki aylarda dizi ekibinden Gülsim Ali İlhan ve bazı oyuncular ile birlikte set ekibinden en az 40 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hem oyuncular hem de ekip bu süreci atlattıktan sonra yoğun çalışma programına devam etti. Ancak dizide bir kez daha aynı durum yaşandı.

Başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı

TRT'nin Köprü Film imzalı rekortmen dizisi Gönül Dağı'nda başrol oyuncularından Berk Atan'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Atan'ın karantinadaki son iki gününü yaşadığı öğrenildi.

Elde 2 bölüm stok olduğu için başrol oyuncusunun rahatsızlanmasının dizinin yayın takvimini etkilemeyeceği öğrenildi. Öte yandan Eskişehir'de çekilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 29. bölümde sezon finali yapacak.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrolünde yer aldığı dizinin 23.yeni bölümü 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak.

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