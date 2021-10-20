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Medya İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi
Medya

İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 23 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 37. bölümü ise merak uyandırıyor. Kendisinden habersiz Asya ile sözlendirilen Ramazan, nasıl bir karar alacak? Asuman’a olan aşkı ile bir kez daha sınanacak olan Ramazan, kritik bir karar verecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 20:30:00 -
İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 23 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 37. bölümü ise merak uyandırıyor. Kenan, gerçek ailesini bulabilecek mi? Dilek ve Taner, kasabanın su sorununu çözebilecek mi? Kendisinden habersiz Asya ile sözlendirilen Ramazan, nasıl bir karar alacak? Asuman’a olan aşkı ile bir kez daha sınanacak olan Ramazan, kritik bir karar verecek.

Peki dizinin 37. bölümünde başka neler olacak? İşte ayrıntılar:

“Kenan’ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?

Gülsüm’le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner’e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?

Kendisinden habersiz Asya ile sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan’ın alacağı karar ne olacak?”

Gönül Dağı dizisinde Cihat Süvarioğlu’nun canlandırdığı Ramazan karakteri hikayenin en sevilen ve renkli ismi oldu. Oyuncu da çok başarılı bir performans sergiliyor.

Yeni bölümden itibaren hikayeye katılan Asya karakterini ise Buse Orcan canlandırıyor.

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