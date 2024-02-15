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Siyaset İzleyenler onun yerine utandı! CHP'li Özel Etimesgut ilçe adayı Beşikçioğlu'nu dizi karakterleriyle tanıttı
Siyaset

İzleyenler onun yerine utandı! CHP'li Özel Etimesgut ilçe adayı Beşikçioğlu'nu dizi karakterleriyle tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 22:59:00 -
İzleyenler onun yerine utandı! CHP'li Özel Etimesgut ilçe adayı Beşikçioğlu'nu dizi karakterleriyle tanıttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Etimesgut İlçe Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nu oynadığı dizi karakterleriyle övdü.

Özgür Özel, belediye başkan adayı olarak açıklandığı ilk gün İmam Hatip okullarını hedefe koyan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu partisinin programında CHP'lilere dizi karakterleriyle övdü.

Beşikçioğlu'nun oynadığı vali ve komiser karakterlerini gerçek bir kişiymiş gibi CHP'lilere pazarlayan Özel, izleyenlerin Erdal Beşikçioğlu adına utandığı ifadeler kullandı.

Özgür Özel, partisinin İmam Hatip düşmanı Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu için şu ifadeleri kullandı:

Ona bakınca ben suçlulara göz açtırmayan geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya koyan bir iradenin temsilcisini kahraman Trk polisini görüyorum.

Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyenlere vatandaşın girmediği yer mi olur, açın kapıları diyen valiyi görüyorum.
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