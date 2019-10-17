İzleyenler çileden çıktı! Kan donduran görüntüler
Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir kadının 2-3 yaşlarındaki uyguladığı şiddet görenleri çileden çıkardı.17 Ekim 2019 Perşembe 16:07
Kameraya alınan görüntülerde bir kadın, 2-3 yaşlarındaki çocuğa şiddet uyguluyor. Acısından kıvranan çocuğun haykırışlarını duymazdan gelen kadın şiddetin derecesini git gide arttırırken, görüntüleri izleyenler çileden çıktı. Çocuğa şiddet uygulayan kadının bakıcısı mı annesi mi olduğu ise henüz bilinmiyor.
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