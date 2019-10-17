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İzleyenler çileden çıktı! Kan donduran görüntüler

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir kadının 2-3 yaşlarındaki uyguladığı şiddet görenleri çileden çıkardı.

17 Ekim 2019 Perşembe 16:07

Kameraya alınan görüntülerde bir kadın, 2-3 yaşlarındaki çocuğa şiddet uyguluyor. Acısından kıvranan çocuğun haykırışlarını duymazdan gelen kadın şiddetin derecesini git gide arttırırken, görüntüleri izleyenler çileden çıktı. Çocuğa şiddet uygulayan kadının bakıcısı mı annesi mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:07
  1. çocuğa şiddet

YORUM YAZ

  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL15 dk önce
    Oha yani oha! Çocuğun dili olsaydın ne derdi ?
  • insaninsan33 dk önce
    Allah belasini versin bu varligin
  • hidirhidir43 dk önce
    kardesim piskoloji bozucu videolari neden koyuyorsunuz sitenize, nerede cekildigi bilinmiyor, annesimi bakicimi bilnmiyor... su bu... madem müdahale edilemeyen bir durum neden haberini yapiyorsunuz? yani internette dolu böyle videolar o vakit dolduun sitenizi bu tür videolarla Allah Allah!
  • MuratMurat44 dk önce
    Neden kadina yonetim verilmedigini anlamissinizdir
  • Senin insanliginiSenin insanligini44 dk önce
    Senin insanlığını ......... 

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