İzleyenler çileden çıktı! Kan donduran görüntüler Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir kadının 2-3 yaşlarındaki uyguladığı şiddet görenleri çileden çıkardı.

Kameraya alınan görüntülerde bir kadın, 2-3 yaşlarındaki çocuğa şiddet uyguluyor. Acısından kıvranan çocuğun haykırışlarını duymazdan gelen kadın şiddetin derecesini git gide arttırırken, görüntüleri izleyenler çileden çıktı. Çocuğa şiddet uygulayan kadının bakıcısı mı annesi mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

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