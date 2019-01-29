İzlediği ahlaksız filmde anne-babasını gören genç kız şoka girdi

İngiltere'de bir genç kız, izlediği ahlasız filmde oynayanları görünce çığlık attı.

Ebeveynlerinin odasında VHS video kasedi bulan genç kız, oturup izlemeye başladı.

Genç kız, ekranda anne-babasını görünce şoka uğradı. Yaşadıklarını, "Önce amatör bir film sandım, ta ki bir erkek kameraya doğru yürüyünceye kadar. Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırladım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. 'Hayır' diye bağırıyordum, hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.