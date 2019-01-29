0553 313 94 23

İzlediği ahlaksız filmde anne-babasını gören genç kız şoka girdi

İngiltere'de evde bulduğu eski bir VHS kaseti çalıştıran genç kız, ekranda anne-babasını görünce çığlık atıp şoka girdi.

29 Ocak 2019 Salı 12:17
İzlediği ahlaksız filmde anne-babasını gören genç kız şoka girdi

İngiltere'de bir genç kız, izlediği ahlasız filmde oynayanları görünce çığlık attı.

Ebeveynlerinin odasında VHS video kasedi bulan genç kız, oturup izlemeye başladı.

Genç kız, ekranda anne-babasını görünce şoka uğradı. Yaşadıklarını, "Önce amatör bir film sandım, ta ki bir erkek kameraya doğru yürüyünceye kadar. Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırladım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. 'Hayır' diye bağırıyordum, hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:17
  1. İngiltere
  2. Ahlaksız film
  3. anne babasını görünce şoka girdi
  4. inanılmaz olay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum'
    1. Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a..
    2. Erdoğan: DEAŞ örgütü Batı’nın piyonudur
    3. UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan..
    4. Suudi Arabistan'da Mariah Carey..
    5. Aranan FETÖ firarisi kovalamaca sonucu..
    6. İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200..
    7. "BM Özel Raportörü Callamard'ın..
    8. Nijerya ve Fas iş birliğiyle 15 ülkeye..
    9. Nezarethanede kadınların..
    10. Milli tekvandocunun hedefi dünya..
    11. Başkentte FETÖ operasyonları
    12. Altı bakanlık "uyuşturucuyla..
    13. Beştepe'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    14. İYİ Parti Türkeş'in idamını isteyen..
    15. Başakşehir'de su saati hırsızlığı
    16. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    17. İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde..
    18. "İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle..
    19. Dünyada ilk kez Türkiye'de Bor..
    20. Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı